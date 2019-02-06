Nach Aufregung um Gabalier: Ab wann steht man im rechten Eck? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 37: Nach Aufregung um Gabalier: Ab wann steht man im rechten Eck?
56 Min.Folge vom 06.02.2019Ab 6
Über konservative Wertvorstellungen, Meinungsfreiheit und öffentliche Kritik diskutieren u.a. der Sänger der Deutschrock-Band Frei.Wild, Philipp Burger, und die Journalistin und Chefredakteurin des VICE-Magazins, Alexandra Stanic. Homophobie, Rechtspopulismus und das Spielen mit Nazi-Symbolik werden Gabalier vorgeworfen. Er meint hingegen: „Wenn jeder so tolerant und fleißig wäre wie ich, dann hätten wir keine Probleme innerhalb unserer Gesellschaft“ und sieht sich als Opfer einer Medienkampagne der politisch Korrekten.
