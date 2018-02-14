Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 14.02.2018

PULS 4Staffel 1Folge 45vom 14.02.2018
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 14.02.2018

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 14.02.2018Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 45: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 14.02.2018

54 Min.Folge vom 14.02.2018Ab 6

Auch der "Asylindustrie", wie die FPÖ die in der Flüchtlingsbetreuung tätigen NGOs nennt, haben die Blauen den Kampf angesagt: Die Flüchtlingsbetreuung wird künftig vom Staat organisiert. Statt kleinen Quartieren wird auf große Lager gesetzt. FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus hatte ja bereits zuvor über Quartiere am Stadtrand nachgedacht, um Asylwerber weit weg von der Restbevölkerung unterzubringen. Worauf müssen sich Asylwerber künftig einstellen? Wird damit ein faireres und effektiveres System geschaffen oder wird damit das Menschenrecht auf Asyl eingeschränkt?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen