Pro und Contra Spezial mit Reinhold MitterlehnerJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 46: Pro und Contra Spezial mit Reinhold Mitterlehner
56 Min.Folge vom 15.02.2017Ab 6
Welche Neuerungen wird es nach dem neuen "Arbeitsprogramm der Regierung" für Wirtschaft, Arbeitsplätze und Sicherheit geben? Warum wehrt sich die ÖVP so vehement gegen Erbschafts-und Vermögenssteuern? Funktioniert in Österreich die soziale Umverteilung? Und brauchen wir einen Mindestlohn? Der Vizekanzler und Wirtschaftsminister stellt sich den Fragen von vier renommierten Persönlichkeiten.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4