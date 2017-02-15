Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra Spezial mit Reinhold Mitterlehner

PULS 4Staffel 1Folge 46vom 15.02.2017
Pro und Contra Spezial mit Reinhold Mitterlehner

Pro und Contra Spezial mit Reinhold MitterlehnerJetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 46: Pro und Contra Spezial mit Reinhold Mitterlehner

56 Min.Folge vom 15.02.2017Ab 6

Welche Neuerungen wird es nach dem neuen "Arbeitsprogramm der Regierung" für Wirtschaft, Arbeitsplätze und Sicherheit geben? Warum wehrt sich die ÖVP so vehement gegen Erbschafts-und Vermögenssteuern? Funktioniert in Österreich die soziale Umverteilung? Und brauchen wir einen Mindestlohn? Der Vizekanzler und Wirtschaftsminister stellt sich den Fragen von vier renommierten Persönlichkeiten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen