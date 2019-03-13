Pro und Contra Spezial: Heinz Christian Strache im TalkJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 72: Pro und Contra Spezial: Heinz Christian Strache im Talk
55 Min.Folge vom 13.03.2019Ab 6
Frisch aus dem Papa-Monat zurückgekehrt wartet Arbeit auf FPÖ-Chef, Sportminister und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Seine Forderung nach einem Papa-Monat für alle scheint Realität zu werden. Doch überschattet wird das durch die Doping-Enthüllungen bei der Heim-WM rund um die Langläufer Hauke und Baldauf. Sportminister Strache ist gefordert: Was kann er tun, um künftige Doping-Skandale zu verhindern?
Copyrights:© Puls4