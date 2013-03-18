Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kann die ÖVP Wohnen wirklich wieder leistbar machen? Die ÖVP macht das jetzt zum Wahlkampfthema und für Aufregung beim Koalitionspartner sorgt vor allem die VP-Forderung, die Einkommen bei Mietern von Sozialwohnungen zu überprüfen. Zu diesem Thema diskutierte Jürgen Peindl in "Pro und Contra - Der AustriaNews" Talk unter anderem mit Wirtschaftsminister Mitterlehner von der ÖVP und Staatssekretär Schieder von der SPÖ. Ganze Folge vom 18.03.2013

