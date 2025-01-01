Terror in Neuseeland: Woher kommt der Hass? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 79: Terror in Neuseeland: Woher kommt der Hass?
Das Massaker von Christchurch, bei dem ein Rechtsradikaler 50 Menschen getötet hat, dann die blutigen Ereignisse von Utrecht, wo ein Amokläufer drei Menschen in einer Straßenbahn ermordete, sorgen weltweit für Fassungslosigkeit. Obwohl vieles noch im Unklaren ist, stellt sich eine zentrale Frage: Woher kommt der Hass, der Menschen zu solchen Taten treibt? Während nach wie vor ein Fokus auf islamistischen Attentätern liegt, ist rechter Terror wie jener in Neuseeland nach den NSU-Morden in Deutschland, dem Anschlag von Anders Behring Breivik in Norwegen und Attacken auf Moscheen in den USA längst zu einer Bedrohung geworden. Was kann man also gegen gewaltbereite Extremisten tun? Und erleben wir eine sukzessive Enthemmung, die auch durch politische Ideologien befördert wird?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick