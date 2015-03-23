Pro und Contra - der PULS 4 News Talk vom 23.03.2015Jetzt kostenlos streamen
53 Min.Folge vom 23.03.2015Ab 6
Eine Mödlinger Schule sorgt für Aufregung: Die Direktorin will jede andere Sprache außer Deutsch aus den Pausenhallen verbannen, rudert dann aber wieder zurück. Nicht so die FPÖ: Manfred Haimbuchner, Landesparteichef in Oberösterreich, geht noch weiter: Wer nicht deutsch spricht, soll künftig keine Sozialleistungen oder Gemeindewohnungen mehr bekommen. Bei "Pro und Contra - der PULS 4 News Talk" trifft Haimbuchner unter anderem auf EsRaP, die auf deutsch und türkisch rappt und von Zwang gar nichts hält. Ganze Folge vom 23.03.2015
