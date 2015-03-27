PULS 4 News Sondersendung zum Airbus-Absturz vom 27.03.2015Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 86: PULS 4 News Sondersendung zum Airbus-Absturz vom 27.03.2015
26 Min.Folge vom 27.03.2015Ab 6
Die neuen Erkenntnisse rund um den Airbus-Crash in den französischen Alpen werfen Fragen auf: Was könnte den Co-Piloten zu seiner mutmaßlichen Tat bewogen haben? Ist die psychologische Betreuung und Gesundheitskontrolle für Piloten ausreichend? Welche Konsequenzen müssen gezogen werden? Thomas Mohr begrüßt zu einer Diskussion im PULS 4 News-Studio Alfred Pritz, Rektor der Siegmund-Freud-Universität Wien, die Luftfahrt-Psychologin Sibylle Gross und den Sachverständigen Dieter Reisinger. Ganze Folge vom 27.03.2015
