Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 07.04.2014

PULS 4Staffel 1Folge 97vom 07.04.2014
51 Min.Folge vom 07.04.2014Ab 6

Der Hypo-Sumpf wird immer dreckiger. Die Milliardenverluste wurden durch ehemalige Waffendealer und die Drogenmafia mitverursacht. Wir fragen bei Pro und Contra, dem PULS 4 News Talk: Wie konnte es zu diesen krummen Geschäften kommen? Warum machen Banken weiterhin dreckiges Geld? Und warum zahlt der Steuerzahler jetzt die Zeche? Ganze Folge vom 07.04.2014

