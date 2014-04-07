Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 07.04.2014Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 97: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 07.04.2014
51 Min.Folge vom 07.04.2014Ab 6
Der Hypo-Sumpf wird immer dreckiger. Die Milliardenverluste wurden durch ehemalige Waffendealer und die Drogenmafia mitverursacht. Wir fragen bei Pro und Contra, dem PULS 4 News Talk: Wie konnte es zu diesen krummen Geschäften kommen? Warum machen Banken weiterhin dreckiges Geld? Und warum zahlt der Steuerzahler jetzt die Zeche? Ganze Folge vom 07.04.2014
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4