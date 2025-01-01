Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra Spezial – Das Duell Vilimsky – Karas

PULS 4Staffel 1Folge 97
44 Min.Ab 6

Während die türkis-blaue Regierung auf Bundesebene die gute Zusammenarbeit betont, ist die Auseinandersetzung zwischen den jeweiligen EU-Spitzenkandidaten umso leidenschaftlicher: „Den blauen Fehdehandschuh“ hat FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky seinem ÖVP-Gegenüber, dem „Zentralisten“ Othmar Karas ins Gesicht geworfen, Karas warnt seinerseits vor einer Zerstörung der EU durch Vilimsky und dessen rechte Verbündete. Keine anderen Kandidaten gehen mit ähnlichem Verve aufeinander los wie die beiden EU-Abgeordneten, deren Parteien auf Bundesebene durchwegs das harmonische Klima betonen.

