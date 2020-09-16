Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra: Sollen wir Flüchtlinge aus Moria aufnehmen?

PULS 4Staffel 2Folge 25vom 16.09.2020
Pro und Contra: Sollen wir Flüchtlinge aus Moria aufnehmen?

52 Min.Folge vom 16.09.2020Ab 6

Die Moria-Tragödie spaltet Österreich und Europa. Sollen wir Flüchtlinge aufnehmen? Darüber diskutieren in "Pro und Contra" Vertreter aller Parlamentsparteien. Zu Gast bei Gundula Geiginger sind Karl Mahrer (ÖVP), Michel Reimon (Grüne), Stephanie Krisper (NEOS), Harald Troch (SPÖ) und Maximilian Krauss (FPÖ).

