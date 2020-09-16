Pro und Contra: Sollen wir Flüchtlinge aus Moria aufnehmen?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 25: Pro und Contra: Sollen wir Flüchtlinge aus Moria aufnehmen?
52 Min.Folge vom 16.09.2020Ab 6
Die Moria-Tragödie spaltet Österreich und Europa. Sollen wir Flüchtlinge aufnehmen? Darüber diskutieren in "Pro und Contra" Vertreter aller Parlamentsparteien. Zu Gast bei Gundula Geiginger sind Karl Mahrer (ÖVP), Michel Reimon (Grüne), Stephanie Krisper (NEOS), Harald Troch (SPÖ) und Maximilian Krauss (FPÖ).
Copyrights:© Puls4