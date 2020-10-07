Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra Spezial: Das echte Wien - (Mi-)Grantig, gspritzt und urleiwand?

PULS 4Staffel 2Folge 28vom 07.10.2020
Pro und Contra Spezial: Das echte Wien - (Mi-)Grantig, gspritzt und urleiwand?

Pro und Contra Spezial: Das echte Wien - (Mi-)Grantig, gspritzt und urleiwand?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 28: Pro und Contra Spezial: Das echte Wien - (Mi-)Grantig, gspritzt und urleiwand?

62 Min.Folge vom 07.10.2020Ab 6

In einem "Pro und Contra Spezial" im Anschluss an die Runde der SpitzenkandidatInnen wird diskutieren über die kommende Wien-Wahl der Pfarrer Toni Faber, die Autorin Julya Rabinowich, der Schauspieler Gerald Pichowetz, der Musiker Kid Pex und der Gastronom Heinz Pollischansky. Außerdem: PULS 24 Chefreporterin Manuela Raidl mit einer Analyse der Runde der SpitzenkandidatInnen und Altkanzler Franz Vranitzky im Interview.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen