Pro und Contra
Folge 28: Pro und Contra Spezial: Das echte Wien - (Mi-)Grantig, gspritzt und urleiwand?
62 Min.Folge vom 07.10.2020Ab 6
In einem "Pro und Contra Spezial" im Anschluss an die Runde der SpitzenkandidatInnen wird diskutieren über die kommende Wien-Wahl der Pfarrer Toni Faber, die Autorin Julya Rabinowich, der Schauspieler Gerald Pichowetz, der Musiker Kid Pex und der Gastronom Heinz Pollischansky. Außerdem: PULS 24 Chefreporterin Manuela Raidl mit einer Analyse der Runde der SpitzenkandidatInnen und Altkanzler Franz Vranitzky im Interview.
Genre:Talk, Politik, Nachrichten
