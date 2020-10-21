Pro und Contra: Gehen die neuen Corona-Maßnahmen weit genug?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 30: Pro und Contra: Gehen die neuen Corona-Maßnahmen weit genug?
54 Min.Folge vom 21.10.2020Ab 6
In "Pro und Contra" diskutieren darüber bei Corinna Milborn der Verfassungsjurist Heinz Mayer, Andreas Babler, Bürgermeister Traiskirchen, Andreas Rabl, Bürgermeister Wels, Thomas Freylinger, Bürgermeister Kuchl, die Allgemeinmedizinerin Susanne Rabady und Georg Kaltschmid, stellvertretender Klubobmann der Grünen Tirol. Die Fragen beantwortet auch Bundeskanzler Sebastian Kurz
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Pro und Contra
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
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