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Pro und Contra

Pro und Contra: Gehen die neuen Corona-Maßnahmen weit genug?

PULS 4Staffel 2Folge 30vom 21.10.2020
Pro und Contra: Gehen die neuen Corona-Maßnahmen weit genug?

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Pro und Contra

Folge 30: Pro und Contra: Gehen die neuen Corona-Maßnahmen weit genug?

54 Min.Folge vom 21.10.2020Ab 6

In "Pro und Contra" diskutieren darüber bei Corinna Milborn der Verfassungsjurist Heinz Mayer, Andreas Babler, Bürgermeister Traiskirchen, Andreas Rabl, Bürgermeister Wels, Thomas Freylinger, Bürgermeister Kuchl, die Allgemeinmedizinerin Susanne Rabady und Georg Kaltschmid, stellvertretender Klubobmann der Grünen Tirol. Die Fragen beantwortet auch Bundeskanzler Sebastian Kurz

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