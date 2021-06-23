Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Ausweg aus der Klima-Krise – Worauf können wir verzichten?

51 Min.Folge vom 23.06.2021Ab 6

Die Erderwärmung macht keine Pause, auch in der Pandemie nicht. Doch wie können nach der Gesundheitskrise die Klimawende schaffen? Bei Pro und Contra diskutieren Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP), Klimasprecher Lukas Hammer (Die Grünen), Umweltsprecher Walter Rauch (FPÖ), Greenpeace-Programmdirektorin Sophie Lampl sowie WKO-Funktionär Dietmar Schäfer.

