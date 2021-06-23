Pro und Contra: Ausweg aus der Klima-Krise – Worauf können wir verzichten? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 25: Pro und Contra: Ausweg aus der Klima-Krise – Worauf können wir verzichten?
51 Min.Folge vom 23.06.2021Ab 6
Die Erderwärmung macht keine Pause, auch in der Pandemie nicht. Doch wie können nach der Gesundheitskrise die Klimawende schaffen? Bei Pro und Contra diskutieren Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP), Klimasprecher Lukas Hammer (Die Grünen), Umweltsprecher Walter Rauch (FPÖ), Greenpeace-Programmdirektorin Sophie Lampl sowie WKO-Funktionär Dietmar Schäfer.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4