Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Die PULS 24 Elefantenrunde: Wer wird ORF-Chef:in?

PULS 4Staffel 3Folge 26vom 06.08.2021
Die PULS 24 Elefantenrunde: Wer wird ORF-Chef:in?

Die PULS 24 Elefantenrunde: Wer wird ORF-Chef:in?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 26: Die PULS 24 Elefantenrunde: Wer wird ORF-Chef:in?

63 Min.Folge vom 06.08.2021Ab 6

TV-Exklusiv auf PULS 24: Die große Diskussion der aussichtsreichsten Kandidat:innen um den ORF-Generaldirektor:innenposten - mit Alexander Wrabetz, Lisa Totzauer, Roland Weißmann, Thomas Prantner und Harald Thoma. Es moderieren Gundula Geiginger und Markus Breitenecker.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen