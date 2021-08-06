Die PULS 24 Elefantenrunde: Wer wird ORF-Chef:in?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 26: Die PULS 24 Elefantenrunde: Wer wird ORF-Chef:in?
63 Min.Folge vom 06.08.2021Ab 6
TV-Exklusiv auf PULS 24: Die große Diskussion der aussichtsreichsten Kandidat:innen um den ORF-Generaldirektor:innenposten - mit Alexander Wrabetz, Lisa Totzauer, Roland Weißmann, Thomas Prantner und Harald Thoma. Es moderieren Gundula Geiginger und Markus Breitenecker.
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 5: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: Puls4