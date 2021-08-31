Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Kinder und Social Media – Brauchen wir Freiheit oder Kontrolle?

PULS 4Staffel 3Folge 27vom 31.08.2021
Pro und Contra: Kinder und Social Media – Brauchen wir Freiheit oder Kontrolle?

51 Min.Folge vom 31.08.2021Ab 6

Mit dem ersten "Pro und Contra" nach der Sommerpause bietet PULS 4 im Anschluss spannenden Gästen Raum für eine große politische Diskussion mit EU-Jugendbotschafter Ali Mahlodji, Michaela Horn, die Mutter eines Sohnes, der sich mit 13 Jahren aufgrund von Cybermobbing das Leben genommen hat, Influencerin Anna Strigl sowie den Nationalratsabgeordneten Claudia Plakolm (ÖVP) und Yannick Shetty (NEOS).

