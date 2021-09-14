Pro und Contra: Schulen in der Corona-Falle – Wie sicher sind unsere Kinder?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 29: Pro und Contra: Schulen in der Corona-Falle – Wie sicher sind unsere Kinder?
52 Min.Folge vom 14.09.2021Ab 6
Die Pandemievorkehrungen in den Bildungseinrichtungen sorgen für Aufregung. Was den einen zu viel ist, ist den anderen zu wenig. Darüber steht die Frage: Kommen wir so aus dem Pandemie-Strudel? Bei Pro und Contra diskutieren der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, ÖVP-Bildungssprecher Rudolf Taschner, die Virologin Dorothee von Laer, Schulsprecher Mati Randow und Lehrer und Gewerkschafter Hannes Grünbichler bei Corinna Milborn.
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