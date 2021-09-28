Pro und Contra: Deutschland hatte die Wahl – Proteststimmen oder Richtungswechsel?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 31: Pro und Contra: Deutschland hatte die Wahl – Proteststimmen oder Richtungswechsel?
51 Min.Folge vom 28.09.2021Ab 6
Drei Wahlen, unterschiedliche Ergebnisse: Während in Deutschland ein Linksruck weiterhin möglich scheint, wurde er in Graz bereits vollzogen. In Oberösterreich konnte - neben der ÖVP - auch der rechte Rand reüssieren. Bei Pro und Contra diskutieren darüber die Spitzenpolitiker a.D., Ferdinand Lacina und Andreas Khol, sowie OeNB-Vizepräsidentin Barbara Kolm, Publizistin Cathrin Kahlweit und Kabarettist Dirk Stermann.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
6
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