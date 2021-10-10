Pro und Contra Spezial: Nach dem Rücktritt von Kanzler Kurz Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 34: Pro und Contra Spezial: Nach dem Rücktritt von Kanzler Kurz
57 Min.Folge vom 10.10.2021Ab 6
Im ersten Interview nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz nimmt die Klubobfrau der Grünen, Sigrid Maurer, Stellung zu den Ereignissen. Im Anschluss analysieren bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn: Petra Stuiber, stv. "Standard"-Chefredakteurin, Eva Linsinger, stv. "Profil"-Chefredakteurin, Paul Ronzheimer, stv. "Bild"-Chefredakteur, stv. "Kurier"-Chefredakteur Richard Grasl
