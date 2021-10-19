Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Korruption und Politik – Starker Widerspruch oder gelebte Praxis?

PULS 4Staffel 3Folge 37vom 19.10.2021
51 Min.Folge vom 19.10.2021Ab 6

Einmal mehr stehen Politiker unter Korruptionsverdacht. Doch was braucht es für eine saubere Politik und ist diese überhaupt möglich? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger die Politikbeobachter und -beobachterinnen Klaus Oppitz, Bernhard Görg, Thomas Kralik, Michael Ikrath und Ursula Bittner.

