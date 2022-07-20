Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra: Mann, Frau oder divers – Wer bestimmt die sexuelle Identität?

PULS 4Staffel 4Folge 28vom 20.07.2022
Pro und Contra: Mann, Frau oder divers – Wer bestimmt die sexuelle Identität?

51 Min.Folge vom 20.07.2022

Aufs Amt gehen und einfach so das eigene Geschlecht ändern lassen. Dieses Vorhaben der Ampelkoalition könnte in Deutschland bald Realität werden. Auch die Teilnahme von Transpersonen bei Sportwettbewerben, sogar die bloße Anwesenheit in Umkleidekabinen und Damentoiletten lassen die Wogen hochgehen. Und die Trennlinie verläuft auf unerwarteter Seite. Denn ausgerechnet Transaktivist:innen und Feminist:innen kommen bei Selbstbestimmtheit und Chancengleichheit auf keinen gemeinsamen Nenner. In der dritten Ausgabe der Gender-Reihe von Pro und Contra Spezial diskutiert bei Corinna Milborn ein diverses Podium über Rechte und Pflichten, Diskriminierung und Bedrohung. Gäste: Steffi Stankovic (Aktivistin und trans Frau), Donna Krasniqi (PR-Fachfrau und Feministin), Candy Licious (Dragqueen), Ursula Stenzel (frühere Politikerin ÖVP und FPÖ), Johannes Wahala (Psycho- und Sexualtherapeut, Leiter des Beratungszentrums Courage)

