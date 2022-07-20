Pro und Contra: Mann, Frau oder divers – Wer bestimmt die sexuelle Identität? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 28: Pro und Contra: Mann, Frau oder divers – Wer bestimmt die sexuelle Identität?
Aufs Amt gehen und einfach so das eigene Geschlecht ändern lassen. Dieses Vorhaben der Ampelkoalition könnte in Deutschland bald Realität werden. Auch die Teilnahme von Transpersonen bei Sportwettbewerben, sogar die bloße Anwesenheit in Umkleidekabinen und Damentoiletten lassen die Wogen hochgehen. Und die Trennlinie verläuft auf unerwarteter Seite. Denn ausgerechnet Transaktivist:innen und Feminist:innen kommen bei Selbstbestimmtheit und Chancengleichheit auf keinen gemeinsamen Nenner. In der dritten Ausgabe der Gender-Reihe von Pro und Contra Spezial diskutiert bei Corinna Milborn ein diverses Podium über Rechte und Pflichten, Diskriminierung und Bedrohung. Gäste: Steffi Stankovic (Aktivistin und trans Frau), Donna Krasniqi (PR-Fachfrau und Feministin), Candy Licious (Dragqueen), Ursula Stenzel (frühere Politikerin ÖVP und FPÖ), Johannes Wahala (Psycho- und Sexualtherapeut, Leiter des Beratungszentrums Courage)
