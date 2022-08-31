Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra Spezial Teuerungsgipfel: Die ganze Sendung

PULS 4Staffel 4Folge 29vom 31.08.2022
Pro und Contra Spezial Teuerungsgipfel: Die ganze Sendung

Pro und Contra

Folge 29: Pro und Contra Spezial Teuerungsgipfel: Die ganze Sendung

112 Min.Folge vom 31.08.2022

Explodierende Energiepreise, Rekordmieten und teure Lebensmittel: Für viele Menschen ist das tägliche Leben unbezahlbar geworden. Im großen "Pro und Contra Spezial Teuerungsgipfel" beantworten Expert:innen und Politiker:innen die Fragen der Menschen in Österreich.

