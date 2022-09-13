Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra: Ungerechtes Österreich – Sollen Reiche die Krise zahlen?

PULS 4Staffel 4Folge 31vom 13.09.2022
Pro und Contra: Ungerechtes Österreich – Sollen Reiche die Krise zahlen?

Pro und Contra

Folge 31: Pro und Contra: Ungerechtes Österreich – Sollen Reiche die Krise zahlen?

51 Min.Folge vom 13.09.2022

Die Regierung gibt Tipps zum Energiesparen aus, gleichzeitig werden Staatshilfen mit der Gießkanne auch an Reiche ausbezahlt. Müssen angesichts der hohen Krisenkosten Vermögende zusätzlich zur Kasse gebeten werden? Diese und andere Fragen mehr diskutiert in Pro und Contra eine hochkarätige Runde mit Georg Kapsch, Barbara Kolm, Peter Windischhofer und Nikolaus Kowall.

