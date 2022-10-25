Pro und Contra: Putins Atom-Drohungen – Wie gut schützt uns die Neutralität?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 38: Pro und Contra: Putins Atom-Drohungen – Wie gut schützt uns die Neutralität?
51 Min.Folge vom 25.10.2022
67 Jahre immerwährende Neutralität in Österreich. Doch reicht sie auch aus, wenn die Bedrohung durch Russland immer konkreter wird? Darüber diskutiert in Pro und Contra eine kontroverse Runde mit Tassilo Wallentin, Michel Reimon, Muna Duzdar und Gerald Karner.
