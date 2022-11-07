Pro und Contra: Verhängnisvolle Chats – Wie korrupt sind Politik und Medien?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 40: Pro und Contra: Verhängnisvolle Chats – Wie korrupt sind Politik und Medien?
Die jüngsten Chat-Enthüllungen treffen Österreichs Medienlandschaft mit voller Wucht und sorgen für weitreichende Umbrüche. Die Chats zeichnen ein verheerendes Bild eines Naheverhältnisses zwischen Politik und Medien, das der gesamten Branche nachhaltig schadet. Welche Konsequenzen braucht es nun, um das Vertrauen in die Medien wieder herzustellen? Welche Schritte sind nun notwendig, um die Chats aufzuarbeiten? Wie kann dabei eine Vorverurteilung verhindert werden? Darüber diskutiert heute um 20:15 Uhr eine hochkarätige Runde bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn. Zu Gast bei Pro und Contra Spezial sind Falter-Chefredakteur Florian Klenk, Anwalt Manfred Ainedter, Verleger Horst Pirker und die ehemalige Ministerin Andrea Kdolsky.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick