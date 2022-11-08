Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Randale fürs Klima – Wie weit darf Aktivismus gehen?

PULS 4Staffel 4Folge 41vom 08.11.2022
Pro und Contra: Randale fürs Klima – Wie weit darf Aktivismus gehen?

Pro und Contra: Randale fürs Klima – Wie weit darf Aktivismus gehen?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 41: Pro und Contra: Randale fürs Klima – Wie weit darf Aktivismus gehen?

52 Min.Folge vom 08.11.2022

Tomatensuppe auf Kunstwerke von Claude Monet und Menschen, die sich auf der Straße festkleben. Die Aktionen von Klimaaktivist:innen polarisieren. Mit welchen Mitteln kann und soll der Planet gerettet werden? Darüber diskutiert in Pro und Contra eine kontroverse Runde u.a. mit Martha Krumpeck von der Aktivist:innengruppe Letzte Generation Österreich, Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und NEWS-Kulturchef Heinz Sichrovsky.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen