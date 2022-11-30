Pro und Contra: Kaputtes Gesundheitssystem – Stehen die Spitäler vor dem Kollaps? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 44: Pro und Contra: Kaputtes Gesundheitssystem – Stehen die Spitäler vor dem Kollaps?
52 Min.Folge vom 30.11.2022
Personalnot, gesperrte Betten und 25-Stunden-Schichten bringen das medizinische Personal an seine Grenzen. Werden Patient:innen in Österreichs Spitälern noch adäquat versorgt ? Darüber diskutiert in Pro und Contra mit Gesundheitsminister Johannes Rauch, dem Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), ÖGKV-Präsidentin Elisabeth Potzmann, dem Vizepräsidenten der Wiener Ärztekammer, Stefan Ferenci, und dem Gesundheitsökonomen Ernest Pichlbauer.
