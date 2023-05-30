Pro und Contra: Wolfsgruß und Allahu akbar-Rufe – Ist die Integration gescheitert?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 22: Pro und Contra: Wolfsgruß und Allahu akbar-Rufe – Ist die Integration gescheitert?
52 Min.Folge vom 30.05.2023
Bei Pro und Contra diskutieren am Dienstag nach der Türkei-Wahl Berivan Aslan, Yannick Shetty, Kenan Güngör und Hakan Gördü über feiernde Erdoğan-Fans in Favoriten. Ebenfalls bei Corinna Milborn zum Einzelinterview: Ozan Ceyhun.
