Pro und Contra Spezial: Flüchtlingsdrama im Mittelmeer - Aufreger Kika/Leiner-PleiteJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 25: Pro und Contra Spezial: Flüchtlingsdrama im Mittelmeer - Aufreger Kika/Leiner-Pleite
51 Min.Folge vom 20.06.2023
Mussten erneut hunderte Menschen im Mittelmeer sterben, weil die Politik untätig geblieben ist? Und welche Verantwortung tragen Entscheidungsträger:innen bei der Kika/Leiner-Pleite mit 1.900 verlorenen Arbeitsplätzen? Bei einem Pro und Contra Spezial diskutieren Lukas Mandl, Ewa Ernst-Dziedzic und Fayad Mulla sowie Julia Herr, Andreas Hanger und Stephan Zöchling.
