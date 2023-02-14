Pro & Contra: Opernball oder Würstelstand – Ist zu viel Luxus unanständig?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 6: Pro & Contra: Opernball oder Würstelstand – Ist zu viel Luxus unanständig?
50 Min.Folge vom 14.02.2023
Darf trotz Teuerung gefeiert werden und welchen Beitrag sollen Vermögende fürs Allgemeinwohl leisten? Eine hochkarätige Runde diskutiert an dem Ort, an dem auch am Opernball-Abend Arm und Reich aufeinandertreffen: dem Würstelstand Bitzinger hinter der Wiener Staatsoper. Dabei sprechen die ÖVP-Politikerin Maria Großbauer (früher auch Opernball-Organisatorin), der Tanzlehrer der Nation, Thomas Schäfer-Elmayer, SPÖ-Abgeordnete Julia Herr, Multi-Unternehmer Peter Schaider und LINKS-Politikerin Anna Svec über rauschende Ballnächte, reale Teuerung und neue Steuern.
