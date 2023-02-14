Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro & Contra: Opernball oder Würstelstand – Ist zu viel Luxus unanständig?

PULS 4Staffel 5Folge 6vom 14.02.2023
Pro & Contra: Opernball oder Würstelstand – Ist zu viel Luxus unanständig?

Folge vom 14.02.2023

Darf trotz Teuerung gefeiert werden und welchen Beitrag sollen Vermögende fürs Allgemeinwohl leisten? Eine hochkarätige Runde diskutiert an dem Ort, an dem auch am Opernball-Abend Arm und Reich aufeinandertreffen: dem Würstelstand Bitzinger hinter der Wiener Staatsoper. Dabei sprechen die ÖVP-Politikerin Maria Großbauer (früher auch Opernball-Organisatorin), der Tanzlehrer der Nation, Thomas Schäfer-Elmayer, SPÖ-Abgeordnete Julia Herr, Multi-Unternehmer Peter Schaider und LINKS-Politikerin Anna Svec über rauschende Ballnächte, reale Teuerung und neue Steuern.

