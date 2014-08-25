Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 10: Zu Gast: Ela Tas
96 Min.Folge vom 25.08.2014Ab 16
Orakel Gizmo hatte es gestern schon vorhergesagt: Ela Tas musste das PBB-Haus verlassen. Heute ist sie zu Gast im Studio bei Melissa und Jochen und erzählt über ihren Aufenthalt. Außerdem: Wendler wird im Match zum Chicken...
