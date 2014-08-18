Zu Gast: Julian F. M. StoeckelJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 3: Zu Gast: Julian F. M. Stoeckel
90 Min.Folge vom 18.08.2014Ab 16
Heute zu Gast: Designer und It-Boy Julian F. M. Stoeckel. Gemeinsam mit Jochen und Melissa wird wieder gelästert und diskutiert was das Zeug hält. Außerdem bekommt das Studio ein wenig Unten-Flair...
