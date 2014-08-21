Zu Gast: Paula LambertJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 6: Zu Gast: Paula Lambert
91 Min.Folge vom 21.08.2014Ab 16
Heute dreht sich im Studio alles um die schönste Nebensache der Welt. Jochen Bendel und Melissa Khalaj haben Sexpertin Paula Lambert eingeladen - und die kann zu dem Verhalten der Bewohner einiges sagen...
