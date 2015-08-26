Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Zu Gast: Glasperlenspiel

sixxStaffel 2015Folge 12vom 26.08.2015
93 Min.Folge vom 26.08.2015Ab 12

Jochen Bendel und Melissa Khalaj nehmen in der "Promi Big Brother" Live-Verlängerung die Aktivitäten der Prominenten im Haus genau unter die Lupe! Heute mit dabei: Aaron Troschke und Glasperlenspiel.

