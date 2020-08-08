Die Lästerschwestern legen los!Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 1: Die Lästerschwestern legen los!
83 Min.Folge vom 08.08.2020Ab 12
Die Königinnen des Lästerns treffen auf die Drag Queens Candy Crash und Yoncé Banks: "Promi Big Brother" ist zurück, und es ist märchenhafter denn je! Die Enthüllungen der ersten Folge werden hier von Melissa Khalaj und Jochen Bendel ausführlich unter die magische Lupe genommen.
Alle 12 Staffeln und Folgen
