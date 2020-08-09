Claudia analysiert knallhart das Verhalten der BewohnerJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 3: Claudia analysiert knallhart das Verhalten der Bewohner
89 Min.Folge vom 09.08.2020Ab 12
Endlich ist sie wieder zurück in der Late Night Show auf sixx: Claudia Obert - mit dabei BB-Gewinner Cedric. Was die beiden immer noch verbindet und wie sie die neuen Bewohner von "Promi Big Brother“ einschätzen, seht ihr in „Promi Big Brother – Die Late Night Show“.
