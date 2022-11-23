Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Paul Janke nennt seine Favoriten und teilt seine Meinung!

SAT.1Staffel 2022Folge 5vom 23.11.2022
Paul Janke nennt seine Favoriten und teilt seine Meinung!

Paul Janke nennt seine Favoriten und teilt seine Meinung!Jetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Folge 5: Paul Janke nennt seine Favoriten und teilt seine Meinung!

70 Min.Folge vom 23.11.2022Ab 12

Das Dreamteam der Nacht ist zurück: Melissa Khalaj und Jochen Bendel laden in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" jede Nacht live zur bissigen Show-Verlängerung ein. Direkt im Anschluss an die Hauptshow lachen, lästern und leiden Melissa und Jochen mit und über die Bewohner:innen bei "Promi Big Brother". Das scharfzüngige Duo begrüßt Diana Herold, Nadine Miree und Paul Janke.

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Alle 12 Staffeln und Folgen