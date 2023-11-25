Patricia ist auf einem guten Weg!Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 5: Patricia ist auf einem guten Weg!
58 Min.Folge vom 25.11.2023Ab 12
Micaela Schäfer und Sam Dylan sind zu Gast bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show". Das Gespräch dreht sich um Patricia, die erstaunlich viel reflektiert, nicht böse austeilt und aktiv daran arbeitet, ihr Leben zu verändern.
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen