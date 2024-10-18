Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2024Folge 11vom 18.10.2024
54 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12

Daniel Lopes hat noch eine Rechnung offen: Kurz vor seinem Auszug richtete Elena Miras noch einmal harte Worte an den Sänger. Der nimmt ihr das sichtlich übel und rechnet mit Elena bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2024 ab. Sarah Knappig ist nicht nur ehemalige Bewohnerin, sondern auch Freundin von Elena und sieht das ganz anders. Die Runde vervollständigt Reality-Ikone Matthias Mangiapane und der hat wie immer eine Meinung zu jedem Drama mitgebracht. Was hält er von den Ereignissen?

