Promi Big Brother - Die Late Night Show

Yeliz Koc schaut Liebesfilme mit Jimi Blue Ochsenknecht: Was läuft da?

SAT.1Staffel 2025Folge 4vom 09.10.2025
Folge 4: Yeliz Koc schaut Liebesfilme mit Jimi Blue Ochsenknecht: Was läuft da?

66 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12

Was denkt der Checker vom Neckar Cosimo über die Bewohner:innen? Im Talk plaudert er aus: Er machte ein Praktikum bei Harald Glööcklers Designerin! Passend dazu verkündet Big Brother: Niemand Geringeres als die Mode-Ikööne übernimmt die Bauleitung! Wird es im Rohbau jetzt pompöös? Über Jimi Blue wird spekuliert: Bleibt er cool oder wird er doch noch wild? Außerdem: Yeliz Koc spricht offen über ihre Beziehung zu Jimi. Wie ist ihr Verhältnis heute - und wie schätzt sie seine Siegeschancen ein?

SAT.1
