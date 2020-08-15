Tag 9: Sex-Spekulationen mit Tobi WegenerJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 9: Tag 9: Sex-Spekulationen mit Tobi Wegener
88 Min.Folge vom 15.08.2020Ab 16
Ihnen entgeht nichts: Bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" lädt das Dreamteam Jochen Bendel und Melissa Khalaj jede Nacht zur "Promi Big Brother" Live-Verlängerung ein. Im Anschluss an die SAT.1-Show begrüßt das Duo auf sixx zwei Wochen lang täglich Studiogäste rund um "Promi Big Brother". Die nächtlichen Aktivitäten der Prominenten im Haus werden von den beiden genau unter die Lupe genommen und gemeinsam mit den Zuschauern humorvoll und garantiert subjektiv analysiert. Bildrechte: sixx/Müller, Benedikt.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen