SAT.1Staffel 2013Folge 15vom 27.09.2013
183 Min.Folge vom 27.09.2013Ab 12

Da waren es nur noch fünf! Jenny (41), Marijke (59), Martin (57), Natalia (23) und Simon (22) sind - nach 15 nervenaufreibenden Tagen unter Dauerbeobachtung - die glücklichen Finalisten von Promi Big Brother 2013. Die letzte Entscheidung steht an: Wer wird Gewinner von "Promi Big Brother 2013"?

SAT.1
