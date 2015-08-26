Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Jetzt gibt's Beef!

SAT.1Staffel 2015Folge 13vom 26.08.2015
Jetzt gibt's Beef!

Jetzt gibt's Beef!Jetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 13: Jetzt gibt's Beef!

85 Min.Folge vom 26.08.2015Ab 12

Nach 13 Tagen im Haus verhärten sich die Fronten immer mehr. Die BFF-Clique aus dem Luxus-Bereich lebt sich auseinander und Lästereien sorgen für schlechte Stimmung. Wer muss das Haus verlassen? Nino oder Nina Kristin? Im Studio liefern sich die beiden ein packendes Duell.

Weitere Folgen in Staffel 2015

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 12 Staffeln und Folgen