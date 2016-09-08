Promi Big Brother
Folge 7: Der Neue ist am Ende
81 Min.Folge vom 08.09.2016Ab 12
Oh là là! Marcus wird seinem Ruf gerecht und lässt nichts anbrennen. Er macht sich an Jessica ran! Die beiden räkeln sich im heißen Jacuzzi. Doch Marcus würde viel lieber mit ihr im Schlafzimmer verschwinden.
