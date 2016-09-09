Zeig her deine Beißerchen!Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 8: Zeig her deine Beißerchen!
163 Min.Folge vom 09.09.2016Ab 12
In der heutigen Live-Show müssen die Bewohner nicht nur Gesichtsakrobatik betreiben, eine Schlammschlacht entscheidet über die Zukunft der Bewohner und die ersten Nominierungen finden statt!
