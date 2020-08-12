Tag 6: Kein Happy End für Jenny und SenayJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 6: Tag 6: Kein Happy End für Jenny und Senay
97 Min.Folge vom 12.08.2020Ab 12
6 Tage im Märchenland und schon endet die Reise für gleich 2 Bewohner, die freiwillig gehen wollen. Sowohl Senay als auch Jenny können nicht mehr weitermachen und zerstören ihre Chance auf ein Happy End. Außerdem gewähren Katy und Emmy Einblicke in ihre düstere Vergangenheit. Hinter der selbstbewussten Fassade steckt weiterhin ein verletzter Kern.
