Tag 15: Seelenstriptease - Uwe und Eric lassen alte Wunden heilenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 15: Tag 15: Seelenstriptease - Uwe und Eric lassen alte Wunden heilen
138 Min.Folge vom 20.08.2021Ab 12
Bei "Promi Big Brother" öffnen sich erneut alle Schleusen. Uwe Abel und Sunnyboy Eric Sindermann brechen auf der Raumstation in Tränen aus. Beide geben Einblicke in ihr Innerstes. Vor allem alte Wunden kommen zum Vorschein, die ihnen immer wieder im Leben begegnen. Am Ende von Tag 15 müssen gleich zwei Bewohner:innen "Promi Big Brother" verlassen.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen