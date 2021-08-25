Tag 20: Wer erspielt das goldene Finalticket?Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 20: Tag 20: Wer erspielt das goldene Finalticket?
107 Min.Folge vom 25.08.2021Ab 12
Acht Promis hoffen auf den Einzug ins Finale. Doch die letzten drei Tage werden nicht leicht, für die prominenten Astronaut:innen. An Tag 20 müssen sie gleich zwei Mal einen eventuellen Exit überstehen, haben aber auch die Chance auf ein goldenes Ticket direkt ins Finale. Wer steht noch in der Gunst der Zuschauer:innen und wer muss so kurz vor dem Ziel "Promi Big Brother" verlassen? Außerdem quälen Eric Sindermann große Zweifel: Stehen seine Eltern wirklich hinter seinem Lebenskonzept?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen