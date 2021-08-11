Tag 6: Die Entdeckung des Tränen-Planeten und der erste ExitJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 6: Tag 6: Die Entdeckung des Tränen-Planeten und der erste Exit
119 Min.Folge vom 11.08.2021Ab 12
Der große Bruder hat sich zwei Neue geangelt: Profi-Anglerin und Reisebloggerin Barbara "Babs" Kijewski sowie Soap-Darsteller Pascal Kappés ziehen ins "Promi Big Brother"-Weltall. Für einen Promi in der Raumstation oder auf dem Big Planet geht die Zeit im Weltall heute hingegen schon zu Ende. Die Zuschauer:innen entscheiden per Beliebtheitsvoting, wer "Promi Big Brother" für immer verlassen muss.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen