Promi Big Brother

Tag 6: Die Entdeckung des Tränen-Planeten und der erste Exit

SAT.1Staffel 2021Folge 6vom 11.08.2021
Tag 6: Die Entdeckung des Tränen-Planeten und der erste Exit

Tag 6: Die Entdeckung des Tränen-Planeten und der erste Exit

Promi Big Brother

Folge 6: Tag 6: Die Entdeckung des Tränen-Planeten und der erste Exit

119 Min.Folge vom 11.08.2021Ab 12

Der große Bruder hat sich zwei Neue geangelt: Profi-Anglerin und Reisebloggerin Barbara "Babs" Kijewski sowie Soap-Darsteller Pascal Kappés ziehen ins "Promi Big Brother"-Weltall. Für einen Promi in der Raumstation oder auf dem Big Planet geht die Zeit im Weltall heute hingegen schon zu Ende. Die Zuschauer:innen entscheiden per Beliebtheitsvoting, wer "Promi Big Brother" für immer verlassen muss.

Weitere Folgen in Staffel 2021

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 12 Staffeln und Folgen