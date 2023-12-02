Tag 12: Party-Time im ContainerJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 12: Tag 12: Party-Time im Container
83 Min.Folge vom 02.12.2023Ab 12
Big Brother schmeißt heute für die Bewohner eine Party. Auch wenn die meisten nicht in Party-Stimmung sind, denn sie wurden von Yeliz für den Exit nominiert. Ob die Bewohner sich von der gedrückten Stimmung erholen können?
